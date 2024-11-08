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Андрей Канчельскис предположил, какое место займёт «Локомотив» в РПЛ

Андрей Канчельскис предположил, какое место займёт «Локомотив» в РПЛ
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Бывший футболист Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Локомотива» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– «Локомотив» займёт четвёртое место в этом сезоне. Я говорю реальные вещи. Если бы я не был футболистом, сказал бы по-другому. Пока «Локомотив» не готов бороться за чемпионство.

– Вы не верите в «Локомотив» на дистанции из-за молодости состава?
– Дело не в молодости и не в скамейке. Она не играет самой важной роли. Конечно, запас имеет значение, но не такое большое, как принято считать. Просто «Локомотив» сейчас не тот, что раньше, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 14 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 9 ноября, начало — в 14:00 мск.

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