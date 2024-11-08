Мбаппе испытывает ментальные проблемы после скандальной поездки в Швецию — L’Équipe

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе «испытывает психологические трудности» после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию девушки, состоявшемуся в том же отеле, где ночевал футболист. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, 25-летний игрок также переживает из-за тяжёлого старта карьеры в «Королевском клубе». При этом подчёркивается, что, несмотря на трудности, Мбаппе счастлив в «Реале».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: