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Неймар и «Аль-Хиляль» не ведут переговоров о расторжении контракта — Плеттенберг

Неймар и «Аль-Хиляль» не ведут переговоров о расторжении контракта — Плеттенберг
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На текущий момент 32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не ведёт переговоров с клубом о досрочном расторжении контракта, о чём ранее писали СМИ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболисту ничего не известно о подобных переговорах. Он выбыл из-за травмы на шесть-восемь недель, однако после восстановления намерен вернуться на поле. Главной целью 32-летнего нападающего является выступление на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что Неймар уже дал добро на переход в бразильский «Сантос».

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