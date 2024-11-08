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Арсений Логашов: «Локомотив» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Арсений Логашов: «Локомотив» будет бороться за чемпионство в РПЛ
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Экс-защитник московского «Локомотива» Арсений Логашов высказался о шансах красно-зелёных на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я вообще перед сезоном говорил, что подопечные Михаила Галактионова будут в середине турнирной таблицы. Многие не ожидали от железнодорожников такого результата. Но клуб только начал перестройку глобальную. Команда недостаточно опытная, много молодых игроков. Посмотрим, как они будут реагировать на то, что идут в лидерах.

«Локомотив» будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Но они играют отрезками. Три встречи — супер, одну-две — не очень. Но уверен, что как минимум в тройке красно-зелёные будут», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

После 14 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 9 ноября, начало — в 14:00 мск.

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