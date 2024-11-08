Михаил Игнатов: «Спартак» сделает всё возможное, чтобы одержать победу над «Акроном»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 10 ноября.

«Какой настрой на матч с тольяттинской командой? «Спартак» сделает всё возможное, чтобы одержать победу над «Акроном». Важно реабилитироваться перед болельщиками после поражения от «Ростова» (0:1)», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

После 14 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 16 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.