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Эр-Рияд — Аль-Наср, результат матча 10-го тура саудовской Про-Лиги счёт 0:1, 8 ноября 2024 года

Гол Мане помог «Аль-Насру» обыграть «Эр-Рияд» в матче 10-го тура саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 10-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала черногорская бригада арбитров, которую возглавил Никола Дабанович (Черногория). «Аль-Наср» обыграл «Эр-Рияд» со счётом 1:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
08 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 41'    

Единственный гол в матче на 41-й минуте забил нападающий «Аль-Насра» Садио Мане.

После 10 сыгранных матчей «Эр-Рияд» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 14 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 22 очка.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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