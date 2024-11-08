Гол Мане помог «Аль-Насру» обыграть «Эр-Рияд» в матче 10-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 10-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала черногорская бригада арбитров, которую возглавил Никола Дабанович (Черногория). «Аль-Наср» обыграл «Эр-Рияд» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 41-й минуте забил нападающий «Аль-Насра» Садио Мане.

После 10 сыгранных матчей «Эр-Рияд» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 14 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 22 очка.