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«Это урок для меня». Анчелотти назвал свою главную ошибку в тренерской карьере

«Это урок для меня». Анчелотти назвал свою главную ошибку в тренерской карьере
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей самой главной ошибке в карьере.

«После моего первого года в «Реале» в клубе хотели продлить контракт со мной, но я слишком сильно настаивал на увеличении зарплаты, и клуб прекратил переговоры. Это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал, но она позволила мне вынести урок», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito со ссылкой на France Football.

Напомним, в первый раз Анчелотти возглавил «Королевский клуб» в 2013 году и руководил командой до 2015-го. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен на пост главного тренера «сливочных».

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