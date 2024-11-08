Вратарь Митрюшкин: очень приятно, если нас сравнивают с «Локомотивом» Сёмина из нулевых

Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился своим мнением о сравнении текущей команды красно-зелёных с клубом из начала нулевых.

«Нынешний «Локомотив» сравнивают с «Локомотивом» Юрия Сёмина из начала нулевых? Честно сказать, ту команду я не особо помню, ещё был очень маленьким, хотя у меня бабушка очень яростно болела за этот клуб. Если есть такие сравнения, это очень приятно. Действительно, у нас молодая, дерзкая команда, и ребята большие молодцы, работают очень серьёзно», — приводит слова Митрюшкина Metaratings.

В текущем сезоне Антон Митрюшкин сыграл шесть матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и один раз отстоял «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

После 14 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 9 ноября, начало — в 14:00 мск.