Мбаппе больше не хочет играть за сборную Франции из-за вероятной ссоры с Дешамом — Молина

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе больше не испытывает желания выступать за «трёхцветных» из-за вероятной ссоры с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Об этом сообщает журналист Ромена Молина.

По информации источника, несмотря на заявление Дешама, что Мбаппе хотел приехать в расположение сборной на грядущие матчи Лиги наций, а тренер принял решение не вызывать нападающего, на самом деле именно 25-летний игрок отказался от того, чтобы присоединиться к «трёхцветным».

Подчёркивается, что на текущий момент отношения между Мбаппе и Дешамом являются сложными.

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