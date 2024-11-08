Анчелотти: мои цели на будущее? Выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — ещё одну

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях в футболе, которые он ставит для себя на будущее.

«Прежде чем завершить карьеру, мне бы хотелось выиграть новую Лигу чемпионов, а потом — ещё одну. Каждый тренер хочет подняться на вершину, но тренировать «Реал»… Этот клуб особенный и лучший в мире ввиду своей истории, атмосферы, болельщиков. Моя цель состояла в том, чтобы однажды оказаться здесь. Ещё есть «Милан» — лучший клуб для изучения футбола. У меня была возможность тренировать две эти команды», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на France Football.

Под руководством итальянского специалиста «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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