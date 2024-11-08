Вратарь «Ахмата» Опарин: надо пройти чёрную полосу. Посмотрите, на каких местах «МЮ»

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы занимают 15-е место.

— Ситуация, в которую «Ахмат» попал в чемпионате, не сказывается на отношении к матчам кубка? Может, игрокам сейчас не до него?

— Ситуация непростая, радости не добавляет. Но в нашей команде собраны мужчины, равнодушных нет. Характер мужчины как раз определяется тем, как он ведёт себя в трудной ситуации. Вот в такую мы сейчас попали. Будем исправляться. У нас есть всё, чтобы выйти на зимний перерыв на другом месте таблицы и с другим настроением. Надеюсь, забудем всё это как страшный сон. И станем сильнее.

— Руководство «Ахмата» часто общается с игроками?

— Конечно. И на тренировки приезжает, и на играх максимальное внимание в команде. Все объединены целью сделать так, чтобы «Ахмат» преодолел полосу неудач.

— Рамзан Кадыров бывает в расположении команды?

— Сейчас Рамзан Ахматович занят более важными делами, его сын — президент «Ахмата», есть другие руководители. Они оказывают команде всю необходимую поддержку и помощь.

— Вы, словом, видите свет в конце тоннеля?

— Конечно, у нас всё есть для того, чтобы играть лучше. Просто иногда необходимо пройти чёрную полосу. Такие полосы бывают у всех команд — и «Барселона» их проходила, и «Ливерпуль», когда Клопп туда только пришёл. Посмотрите, на каких местах уже долгое время «Манчестер Юнайтед»… Я не сравниваю наши команды, просто говорю о том, что в спорте бывают трудные моменты, и в них как раз надо проявлять мужские качества, — приводит слова Опарина «РБ Спорт».