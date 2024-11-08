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Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы команду возглавил Зидан — Молина

Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы команду возглавил Зидан — Молина
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Футболисты сборной Франции устали от тренерской деятельности Дидье Дешама и хотят, чтобы «трёхцветных» возглавил экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Об этом сообщает журналист Ромена Молина.

По информации источника, несмотря на мнение игроков, в Федерации футбола Франции доверяют Дешаму и ждут, что он выведет сборную на чемпионат мира 2026 года. В связи с этим подчёркивается, что вряд ли Зидан сможет возглавить «трёхцветных» до грядущего мундиаля.

Дешам занимает должность главного тренера французской национальной команды с 2012 года. Под его руководством «трёхцветные» выиграли чемпионат мира 2018 года.

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