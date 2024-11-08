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Игроки «Манчестер Юнайтед» крайне оптимистично смотрят на приход Аморима в клуб — MEN

Игроки «Манчестер Юнайтед» крайне оптимистично смотрят на приход Аморима в клуб — MEN
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» в восторге от скорого прихода (11 ноября) португальского тренера Рубена Аморима в клуб. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, игроки «красных дьяволов» впечатлены той работой, которой проделал 39-летний специалист в «Спортинге», и считают, что при нём команда способна успешно завершить сезон. Футболисты манкунианцев с уважением относились к экс-тренеру клуба Эрику тен Хагу, но считают, что перемены пойдут на пользу.

Также футболисты «Манчестер Юнайтед» довольны работой временно исполняющего обязанности главного тренера команды Руда ван Нистелроя, оценивая влияние нидерландского специалиста на них как «отличное».

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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