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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает «Динамо» конкурентом «Краснодара» и «Зенита»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает «Динамо» конкурентом «Краснодара» и «Зенита»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча московского «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 9 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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— «Динамо» обязательно нужно побеждать, иначе будет сложно включиться в гонку за лидерство. У команды для этого есть все возможности. «Динамо», на мой взгляд, всё равно один из конкурентов и «Краснодару», и «Зениту».

— Что делать с игрой в обороне?
— Они больше делают акцент на атакующие действия, забывают возвращаться назад. Тренерский штаб поправит все эти вопросы.

— С теми, кто есть в составе, это реально сделать без покупок?
— Конечно. В «Динамо» квалифицированные игроки и тренеры, они поправят все свои дела, — приводит слова Сёмина Metaratings.

После 14 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

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