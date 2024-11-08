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Анчелотти ответил, какая команда — самая сильная из тех, что он тренировал

Анчелотти ответил, какая команда — самая сильная из тех, что он тренировал
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какая команда из тех, которыми он руководил, является самой сильной.

«Непростой вопрос… Из лучших клубов могу назвать «Милан» и «Реал». Если рассуждать о лучшей команде, то трудно сказать. Я имел честь руководить фантастическими игроками и командами. Даже не могу перечислить всех лучших футболистов, которых я тренировал. Для меня не существует лучших 11. Выделять кого-то было бы неуважением. Если говорить об одних только вратарях, то я работал с Куртуа, Касильясом, Нойером, Чехом, Буффоном, Перуцци. Они все невероятные игроки», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на France Football.

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