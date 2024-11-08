Анчелотти ответил, какая команда — самая сильная из тех, что он тренировал

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какая команда из тех, которыми он руководил, является самой сильной.

«Непростой вопрос… Из лучших клубов могу назвать «Милан» и «Реал». Если рассуждать о лучшей команде, то трудно сказать. Я имел честь руководить фантастическими игроками и командами. Даже не могу перечислить всех лучших футболистов, которых я тренировал. Для меня не существует лучших 11. Выделять кого-то было бы неуважением. Если говорить об одних только вратарях, то я работал с Куртуа, Касильясом, Нойером, Чехом, Буффоном, Перуцци. Они все невероятные игроки», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на France Football.

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