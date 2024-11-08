Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии отреагировали на информацию, что Гвардиола может возглавить местную сборную

В Бразилии отреагировали на информацию, что Гвардиола может возглавить местную сборную
Комментарии

Президент Бразильской футбольной конфедерации Эднальдо Родригес прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Гвардиола — один из величайших тренеров в мире, но мы не обращались к нему. Тренером сборной является Доривал Жуниор», — приводит слова Родригеса Sport.es.

Напомним, ранее издание The Athletic сообщило, что Бразильская футбольная конфедерация крайне заинтересована в услугах Гвардиолы. Подчёркивалось, что сам испанский специалист также открыт к этому предложению, однако он намеревался возглавить какую-либо национальную команду не раньше 2026 года.

Материалы по теме
Гвардиола останется в «Ман Сити» ещё на сезон, после чего возглавит сборную — The Athletic

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android