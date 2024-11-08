В Бразилии отреагировали на информацию, что Гвардиола может возглавить местную сборную

Президент Бразильской футбольной конфедерации Эднальдо Родригес прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Гвардиола — один из величайших тренеров в мире, но мы не обращались к нему. Тренером сборной является Доривал Жуниор», — приводит слова Родригеса Sport.es.

Напомним, ранее издание The Athletic сообщило, что Бразильская футбольная конфедерация крайне заинтересована в услугах Гвардиолы. Подчёркивалось, что сам испанский специалист также открыт к этому предложению, однако он намеревался возглавить какую-либо национальную команду не раньше 2026 года.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: