Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду поделился эмоциями после победы «Аль-Насра» в матче с «Эр-Риядом»

Роналду поделился эмоциями после победы «Аль-Насра» в матче с «Эр-Риядом»
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (0:1).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа служит топливом для нашего возвышения», — написал португальский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

После 10 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 22 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на шесть очков. В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Кадисией». Игра состоится 22 ноября и пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Роналду забил 908-й гол в карьере

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android