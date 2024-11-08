Роналду поделился эмоциями после победы «Аль-Насра» в матче с «Эр-Риядом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (0:1).

«Победа служит топливом для нашего возвышения», — написал португальский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

После 10 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 22 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на шесть очков. В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Кадисией». Игра состоится 22 ноября и пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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