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«Барселона» будет зарабатывать на € 48-60 млн больше по новому контракту с Nike — RAC1

«Барселона» будет зарабатывать на € 48-60 млн больше по новому контракту с Nike — RAC1
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Члены заседания совета директоров «Барселоны» проголосовали за ратификацию соглашения с американской транснациональной компанией Nike, которое ранее существовало в устной форме. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

По информации источника, согласно новому контракту, с 2024 по 2028 год каталонский клуб заработает на € 48 млн больше. С 2028 по 2038 года доход «Барселоны» от сотрудничества с Nike возрастёт на € 58-60 млн. Теперь необходимо, чтобы в транснациональной компании также одобрили это соглашение.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые продлят договор с Nike на 10 лет и будут зарабатывать в среднем € 140 млн за сезон.

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