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Луис Энрике — о критике «ПСЖ»: не читаю СМИ, ведь знаю, какой там происходит цирк

Луис Энрике — о критике «ПСЖ»: не читаю СМИ, ведь знаю, какой там происходит цирк
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на критику игры французского гранда.

«Я никогда не читаю прессу и о критике узнаю здесь, на пресс-конференции. Очевидно, что говорят о нехватке у нас нападающего, когда мы не забиваем. Однако, когда мы забиваем три гола, никто не говорит о необходимости в форварде. Я уже знаю этот цирк и принимаю его», — приводит слова Энрике Sport.es.

После 10 туров французской Лиги 1 парижский клуб набрал 26 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая «Марсель», располагающийся на второй строчке, на шесть очков. В следующем туре чемпионата «ПСЖ» встретится с «Анже» (9 ноября).

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