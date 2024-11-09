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В «Реале» состоялось собрание, на котором игроки и тренеры обсудили минусы команды — Marca

В «Реале» состоялось собрание, на котором игроки и тренеры обсудили минусы команды — Marca
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Тренерский штаб и футболисты мадридского «Реала» провели собрание в связи с последними, не лучшими результатами команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эта встреча была напряжённой. Игрокам команды были представлены статистические данные, продемонстрировавшие, что не все из них полностью выкладываются на поле. Некоторые футболисты были шокированы увиденными цифрами, но не все признали, что им нужно изменить свой подход к делу. Подчёркивается, что во время встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти вёл себя более агрессивно, чем обычно.

Однако итоги собрания характеризуются как положительные. В частности, многие игроки «Реала» осознали необходимость в улучшении их физической формы.

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