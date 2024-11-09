Сафонов может сыграть в матче с «Анже» из-за массовой ротации состава «ПСЖ» — Le Parisien

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен внести семь изменений в стартовый состав команды на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится сегодня, 9 октября, по сравнению с игрой 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2). Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, одно из изменений, внесённых Энрике, затронет вратарскую позицию. Российский голкипер Матвей Сафонов имеет высокие шансы выйти в стартовом составе на игру с «Анже».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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