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Сафонов может сыграть в матче с «Анже» из-за массовой ротации состава «ПСЖ» — Le Parisien

Сафонов может сыграть в матче с «Анже» из-за массовой ротации состава «ПСЖ» — Le Parisien
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен внести семь изменений в стартовый состав команды на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится сегодня, 9 октября, по сравнению с игрой 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2). Об этом сообщает Le Parisien.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, одно из изменений, внесённых Энрике, затронет вратарскую позицию. Российский голкипер Матвей Сафонов имеет высокие шансы выйти в стартовом составе на игру с «Анже».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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