«Лечче» и «Эмполи» разошлись миром в матче 12-го тура Серии А

Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Матч закончился со счётом 1:1.

На 33-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Пьетро Пеллегри. На 77-й минуте нападающий «Лечче» Сантьяго Пьеротти восстановил равенство.

«Лечче» занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала девять очков за 12 матчей. «Эмполи» заработал 15 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 25 очков за 11 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: