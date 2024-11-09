«Марсель» дома проиграл «Осеру» в матче Лиги 1, пропустив три мяча в первом тайме

Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Осер». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Марк Болланжье (Франция). «Осер» одержал победу со счётом 3:1.
На 10-й минуте нападающий «Осера» Лассин Синайоко открыл счёт. На 43-й минуте полузащитник Гаэтан Перрен увеличил преимущество гостей. Спустя две минуты хавбек Хамед Жуниор Траоре довёл счёт до разгромного — 3:0. Один мяч хозяев отыграл форвард Мэйсон Гринвуд, реализовав 11-метровый удар на 65-й минуте.
После 11 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Осер» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 16 очков.
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