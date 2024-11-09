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«Марсель» дома проиграл «Осеру» в матче Лиги 1, пропустив три мяча в первом тайме

«Марсель» дома проиграл «Осеру» в матче Лиги 1, пропустив три мяча в первом тайме
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Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Марсель» и «Осер». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Марк Болланжье (Франция). «Осер» одержал победу со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 3
Осер
Осер
0:1 Синайоко – 10'     0:2 Перрен – 43'     0:3 Траоре – 45'     1:3 Гринвуд – 65'    

На 10-й минуте нападающий «Осера» Лассин Синайоко открыл счёт. На 43-й минуте полузащитник Гаэтан Перрен увеличил преимущество гостей. Спустя две минуты хавбек Хамед Жуниор Траоре довёл счёт до разгромного — 3:0. Один мяч хозяев отыграл форвард Мэйсон Гринвуд, реализовав 11-метровый удар на 65-й минуте.

После 11 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков. «Осер» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 16 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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