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Райо Вальекано – Лас-Пальмас, результат матча 8 ноября 2024, счет 1:3, 13-й тур Ла Лиги

«Райо Вальекано» уступил «Лас-Пальмасу» в матче с двумя автоголами
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8 ноября на поле стадиона «Вальекас» в столице Испании Мадриде завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 13-й тур
08 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 3
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Силва – 6'     0:2 Эрнандес – 62'     0:3 Фустер – 66'     1:3 Маккенна – 90+2'    

«Лас-Пальмас» открыл счёт на шестой минуте — отличился португальский нападающий Фабиу Силва. На 62-й минуте центральный защитник «Райо» Аридане Эрнандес срезал мяч в собственные ворота, а четырьмя минутами позже только вышедший на замену форвард гостей Ману Фустер довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте автогол центрбека островитян Скотта Маккенны установил окончательный результат матча.

«Райо Вальекано» с 16 очками в 12 матчах находится на девятом месте. «Лас-Пальмас» набрал 12 очков в 13 матчах и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону вылета.

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