Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Райо Вальекано» уступил «Лас-Пальмасу» в матче с двумя автоголами

8 ноября на поле стадиона «Вальекас» в столице Испании Мадриде завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Лас-Пальмас» открыл счёт на шестой минуте — отличился португальский нападающий Фабиу Силва. На 62-й минуте центральный защитник «Райо» Аридане Эрнандес срезал мяч в собственные ворота, а четырьмя минутами позже только вышедший на замену форвард гостей Ману Фустер довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте автогол центрбека островитян Скотта Маккенны установил окончательный результат матча.

«Райо Вальекано» с 16 очками в 12 матчах находится на девятом месте. «Лас-Пальмас» набрал 12 очков в 13 матчах и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону вылета.

Видео: «Райо Вальекано» обыграл «Вулверхэмптон» в товарищеском матче