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Результаты матчей Первой лиги 8 ноября

Результаты матчей Первой лиги 8 ноября
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8 ноября в Мелбет Первой лиге стартовал 18-й тур сезона-2024/2025, в его рамках был сыгран один матч между волгоградским «Ротором» и «Сочи». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей Первой лиги 8 ноября:

  • «Ротор» — «Сочи» — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Никитин – 35'     1:1 Касимов – 78'    

«Ротор» с 23 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице на девятом месте, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков при игре в запасе у соперников. «Сочи» набрал 28 очков в 18 матчах и поднялся на третью строчку, но уступает по потерянным очкам ещё не сыгравшим в 18-м туре тульскому «Арсеналу» (четвёртое место, 28 очков) и «Уралу» (пятое место, 27 очков).

Места в зоне прямого выхода в РПЛ занимают «Торпедо» и «Балтика», набравшие по 33 очка.

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Видео: «Ротор» поделил очки с «Сочи» в матче 18-го тура Первой лиги

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