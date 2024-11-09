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Результаты матчей чемпионата Франции 8 ноября

Результаты матчей чемпионата Франции 8 ноября
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8 ноября, в чемпионата Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 стартовал 11-й тур, был сыгран один матч между «Марселем» и «Осером». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей чемпионата Франции 8 ноября:

  • «Марсель» — «Осер» — 1:3.
Франция — Лига 1 . 11-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 3
Осер
Осер
0:1 Синайоко – 10'     0:2 Перрен – 43'     0:3 Траоре – 45'     1:3 Гринвуд – 65'    

«Марсель» с 20 очками после 11 матчей занимает в турнирной таблице вторую строчку, но по итогам тура рискует пропустить вперёд ещё не сыгравших свои матчи «Монако» (третье место, 20 очков) и «Лилль» (четвёртое место, 18 очков). «Осер» набрал 16 очков в 11 матчах и поднялся на шесте место.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», в активе которого 26 очков в 10 матчах.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

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