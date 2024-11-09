8 ноября, в чемпионата Франции (Лиге 1) сезона-2024/2025 стартовал 11-й тур, был сыгран один матч между «Марселем» и «Осером». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты матчей чемпионата Франции 8 ноября:

«Марсель» — «Осер» — 1:3.

«Марсель» с 20 очками после 11 матчей занимает в турнирной таблице вторую строчку, но по итогам тура рискует пропустить вперёд ещё не сыгравших свои матчи «Монако» (третье место, 20 очков) и «Лилль» (четвёртое место, 18 очков). «Осер» набрал 16 очков в 11 матчах и поднялся на шесте место.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», в активе которого 26 очков в 10 матчах.

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