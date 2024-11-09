Вчера, 8 ноября, стартовали матчи 13-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Испании 8 ноября:

«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас» — 1:3.

Сегодня, 9 ноября, состоятся четыре встречи испанской Примеры.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 33 очка. Второе место занимает «Реал». На счету мадридского клуба 24 очка. На третьем месте находится «Атлетико» (23). В топ-5 входят «Вильярреал» (21) и «Осасуна» (21).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: