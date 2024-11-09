Результаты матчей итальянской Серии А 8 ноября

Вчера, 8 ноября, стартовали матчи 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 8 ноября:

«Лечче» — «Эмполи» — 1:1.

Сегодня, 9 ноября, пройдут три матча итальянской Серии А.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 24 очка. Третье место с 22 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).

Фанаты «Интера» отмечают скудетто с гробом в цветах «Милана»: