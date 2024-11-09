Анчелотти назвал условие, при котором может завершить тренерскую карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда он завершит свою карьеру.

«Могу ли я представить себе уход на пенсию? Да, могу. Я начал заниматься футболом 48 лет назад, поэтому уже задумываюсь о том дне, когда отойду от дела. Что может вынудить меня остановиться? Я бы сказал, увольнение из «Реала». Я не знаю. Что касается моей семьи, то жена хочет, чтобы я продолжал», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также Анчелотти пять раз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

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