«Смотреть будет интересно». Арсений Логашов — о предстоящем матче «Ростов» — «Химки»

Экс-защитник «Ростова» и «Химок» Арсений Логашов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между этими клубами, который пройдёт в Ростове-на-Дону.

«Будет хороший матч. Важная встреча для обеих команд. Игра за шесть очков. Да, возможно, по содержанию футбол будет не самый зрелищный, но смотреть будет интересно.

«Ростов» дома должен победить «Химки». Подопечные Валерия Карпина уже давно не выигрывали. Пора уже наконец-то набрать три очка. Болельщики ждут победы. И я тоже переживаю за донской клуб», – приводит слова Логашова «РБ Спорт».

«Ростов» не может победить в РПЛ на протяжении семи последних матчей (три ничьих, четыре поражения), у подопечных Валерия Карпина 14 очков в 14 играх и десятое место в турнирной таблице. «Химки» с 12 очками в 14 матчах находятся на 13-м месте — в зоне стыковых игр.

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