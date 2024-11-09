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«Впечатления плохие». Роберт Морено прокомментировал выездную ничью «Сочи» с «Ротором»

«Впечатления плохие». Роберт Морено прокомментировал выездную ничью «Сочи» с «Ротором»
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался по итогам выездного матча 18-го тура Мелбет Первой лиги с волгоградским «Ротором» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Никитин – 35'     1:1 Касимов – 78'    

«Впечатления от игры? Впечатления плохие, потому что мы приехали сюда, чтобы победить. К сожалению, это сегодня не удалось. Тем более, учитывая, как развивалась игра. Считаю, что в первом тайме мы контролировали игру, и у нас были возможности для того, чтобы забить больше одного гола», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

«Сочи» набрал 28 очков в 18 матчах Первой лиги и поднялся на третью строчку таблицы, но по итогам 18-го тура рискует пропустить вперёд тульский «Арсенал» и «Урал». «Ротор» с 23 очками в 18 матчах находится на девятом месте.

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Видео: «Ротор» поделил очки с «Сочи» в матче 18-го тура Первой лиги

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