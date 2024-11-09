Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя

Карло Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал тренеров, которых оценивает выше себя.

«Не думаю, что я лучший тренер последних тридцати лет. Я многого добился, но есть те, кто добился ещё большего: например, Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, Валерий Лобановский. Даже если я буду считать себя лучшим, никто не возведёт мою статую», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также Анчелотти пять раз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

Материалы по теме
Анчелотти назвал условие, при котором может завершить тренерскую карьеру

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android