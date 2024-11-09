Карло Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал тренеров, которых оценивает выше себя.

«Не думаю, что я лучший тренер последних тридцати лет. Я многого добился, но есть те, кто добился ещё большего: например, Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, Валерий Лобановский. Даже если я буду считать себя лучшим, никто не возведёт мою статую», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также Анчелотти пять раз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

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