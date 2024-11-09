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Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего молодого игрока года

Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего молодого игрока года
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Стали известны результаты голосования аргентинского нападающего и капитана «Интер Майами» Лионеля Месси за победителя «Копа Трофи» — награды лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2023/2024 по версии журнала France Football.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, аргентинец на первое место поставил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, на второе — защитника «блауграны» Пау Кубарси, а третье место в рейтинге игрока занял футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Действующее соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне футболист уже успел сыграть в 16 матчах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке:

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