Бактиёр Зайнутдинов сравнил уровень футбола в России и Турции

Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов сравнил уровень футбола в турецкой Суперлиге и Российской Премьер-лиге.

«Какой чемпионат сильнее? Каждый чемпионат силён по-своему. В Турции он более открытый, здесь больше играют на атаку, так как болельщики очень требовательные, хотят шоу на поле. Большинство команд действует в четыре защитника. Думаю, уровень футболистов в Турции всё же повыше, чем в РПЛ. Имею в виду ведущие команды — «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ». Эти клубы покупают именитых футболистов, звёзд», — приводят слова Зайнутдинова «Известия».

В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме «Бешикташ» обыграл «Мальмё» в матче Лиги Европы

Массовые беспорядки во время матча «Фенербахче» — «Бешикташ»: