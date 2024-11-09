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Денис Бояринцев прокомментировал ничью «Ротора» в домашней игре с «Сочи»

Денис Бояринцев прокомментировал ничью «Ротора» в домашней игре с «Сочи»
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался по итогам ничьей в домашнем матче 18-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Никитин – 35'     1:1 Касимов – 78'    

«Мне кажется, неплохая игра получилась. Если брать наши два поражения — бездарное в Уфе, в Красноярске игра получше была. И получаем такого хорошего соперника дома — конечно, ребята настраивались. Может быть, не всё в первом тайме получалось, гол ещё пропустили такой — поймали нас на быстрой атаке ответной. Если сопоставлять обойму «Сочи» и обойму «Ротора» — наверное, для нас результат сегодня положительный», — приводит слова Бояринцева пресс-служба «Ротора».

«Ротор» с 23 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице на девятом месте, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков при игре в запасе у соперников. Перед встречей с «Сочи» волгоградцы потерпели два подряд выездных поражения — от «Уфы» (0:2) и «Енисея» (0:2). Черноморский клуб набрал 28 очков в 18 матчах и поднялся на третью строчку, но по итогам 18-го тура рискует пропустить вперёд тульский «Арсенал» и «Урал».

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Видео: «Ротор» поделил очки с «Сочи» в матче 18-го тура Первой лиги

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