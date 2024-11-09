Сергей Юран: хотелось бы, чтобы «Краснодар» Сергея Галицкого выиграл чемпионат или Кубок

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал своё отношение к участию «Краснодара» в чемпионской гонке текущего сезона.

«Краснодар» — мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита». Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар» господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» был основан в феврале 2008 года российским бизнесменом Сергеем Галицким и с 2011 года выступает в высшем российском дивизионе. Чёрно-зелёные завоёвывали серебряные и трижды бронзовые медали чемпионата России, а также дважды выходили в финал Кубка страны, но пока не смогли выиграть ни одного трофея.

«Краснодар» возглавляет текущую турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков в 14 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет три очка.

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