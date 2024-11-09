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Анчелотти высказался об эго Мбаппе

Анчелотти высказался об эго Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Есть ли у Мбаппе эго? Нет, совсем нет. Он приехал и сразу здорово вписался в команду, быстро установил близкие взаимоотношения с одноклубниками. Он прибыл к нам с идеальным настроем», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

Напомним, Мбаппе перешёл в состав «Реала» перед началом текущего сезона. За 15 игр француз успел забить восемь голов и сделать две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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