Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Спартак» — «Акрон»

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Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов назвал фаворита и спрогнозировал характер игры в домашнем матче красно-белых с тольяттинским «Акроном» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» — фаворит, я думаю, что красно‑белые выиграют. «Акрон» по сравнению с другими командами своего уровня играет в более атакующий футбол, поэтому ожидается весёлая игра с большим количеством голов, но «Спартак» победит», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 10 ноября, игра начнётся в 15:15 мск. Красно-белые с 25 очками в 14 матчах находятся на пятой строчке таблицы, тольяттинцы набрали 16 очков в 14 матчах и занимают восьмое место.

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