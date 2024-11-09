Зайнутдинов рассказал об интересном диалоге с Окслейд-Чемберленом в «Бешикташе»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос, с кем из игроков турецкой команды он общается.

«В «Бешикташе» мне посчастливилось поиграть вместе с такими звёздами, как Иммобиле, Окслейд-Чемберлен, Эрик Байи, Габриэль Паулиста. Это тоже дорогого стоит.

Какой Иммобиле в общении? Очень простой, открытый. Профессионал с большой буквы. Но вот Окслейд-Чемберлен даже коммуникабельнее. Расспрашивал его про «Ливерпуль», «Арсенал». Он охотно рассказывал. Часто подсказывает молодым ребятам, через переводчика после тренировок указывает на их недостатки, советует, что нужно исправить. Это подкупает», — приводят слова Зайнутдинова «Известия».

В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.