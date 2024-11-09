Лионель Месси рассказал о критике со стороны своих детей

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о критике со стороны его детей.

«Мои дети дают мне советы… Они даже критикуют меня даже тогда, когда смотрят матчи!» — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В 2024 году Месси принял участие в 24 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: