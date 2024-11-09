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Станислав Магкеев ответил на вопрос о жёсткости Виктора Гончаренко

Станислав Магкеев ответил на вопрос о жёсткости Виктора Гончаренко
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Центральный защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал о теоретических занятиях при новом главном тренере Викторе Гончаренко.

— Насколько тяжело переносить долгие теоретические занятия?
— Гончаренко любит поговорить, но он ставит таймер на полчаса и старается не превышать эту норму.

— Засыпаете?
— Тяжеловато, но мы держимся.

— Гончаренко — жёсткий?
— В плане требований — да. У него есть свои идеи, которые он должен внедрить в команду, а во время сезона как это сделать, если не добавить теоретические занятия? — рассказал Магкеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

47-летний белорусский тренер Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года. Под его руководством волжане провели три матча РПЛ, в которых набрали четыре очка, а также победили на выезде «Краснодар» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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