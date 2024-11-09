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Дешам на фоне геополитики отреагировал на то, что Франции предстоит играть с Израилем

Дешам на фоне геополитики отреагировал на то, что Франции предстоит играть с Израилем
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу матча с Израилем в Лиге наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, лучшее ли это решение. Иногда мне приписывают власть, часто ошибочно, которой я не владею. Не мне решать это. Спрашивайте у президента федерации. Очевидно, это больше касается министерства, власти.

Хорошо это или плохо… В любом случае, это должно оставаться футбольным матчем, хотя очень сложный политический контекст не должен игнорироваться. Хорошо это или плохо, каждый пусть сам решает. Я здесь не для того, чтобы судить, я не имею права голоса по таким вопросам.

Вызванные в сборную Франции футболисты принадлежат к определённому поколению, что касается меня, то у меня нет страниц в соцсетях. Всегда так: одни говорят, что игрокам нужно высказать своё мнение, другие – что не нужно. Они граждане нашей страны. Я не буду им говорить, о чём можно говорить, а о чём нельзя.

Надо только дать им понять, что на сегодняшний день есть очень чувствительные темы, вот и всё. И все это понимают. Они имеют право высказать своё мнение, и кто-то это сделает. У каждого есть свои убеждения. С моей стороны и федерации не будет и не может быть никаких запретов. Но, конечно, контекст очень сложен», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч Франция – Израиль состоится 14 ноября, начало — в 22:45 мск.

Победители футбольных турниров-2024

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