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Килиан Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти — источник

Килиан Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти — источник
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Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провёл на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). На фоне неудачных результатов команды главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой, сообщает El Gol Digital.

По сведениям источника, за отставку тренера выступили ряд звёздных игроков «Реала»: Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Поддерживает же итальянского коуча Винисиус Жуниор, у которого очень близка связь с Анчелотти. Винисиус хотел бы, чтобы в случае отставки Анчелотти из «Реала» он возглавил сборную Бразилии.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что президент мадридского клуба Флорентино Перес ведёт переговоры с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо о смене им Анчелотти.

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