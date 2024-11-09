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Стал известен возможный новый клуб экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого

Стал известен возможный новый клуб экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого
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Харьковский «Металлист 1925» может подписать 35-летнего экс-защитника сборной Украины, «Зенита» и «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, сообщает Sportarena.com.

В сезоне-2023/2024 Ракицкий провёл 18 матчей за «Шахтёр», отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. С лета этого года Ярослав находится в статусе свободного агента.

Ранее была информация, что Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах или Китае. Также были слухи, что Ракицкий якобы может приобрести ФСК «Мариуполь». Однако позже пресс-служба команды опровергла эту информацию.

«Металлист 1925» в этом сезоне выступает в Первой лиге Украины. В группе B харьковчане занимают второе место с 26 очками. Столько же у лидера «Полтавы».

Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.

Легионеры на контракте с «Зенитом»

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