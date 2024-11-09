«Стали слишком уверенными в себе». Тренер ЦСКА Николич — о плохих результатах команды

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как воспринимает текущие результаты своей команды.

— После «Рубина» вы сказали, что команда в мини-кризисе. В чём причина?

— Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит, должны появиться другие, кто потащит команду за собой.

— Ещё идёт строительство команды?

— Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное — держаться своего пути и двигаться по нему. Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю лидеры, я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это всё процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается всё быстро.

— Какой игрой ЦСКА больше всего довольны?

— С «Краснодаром» дома и с «Динамо». Было много хороших матчей. С «Зенитом» проиграли, но игра была хорошая. С «Локомотивом» сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл «Локо», как мы.

— А после какой игры кричали больше всего?

— Я не доволен всем отрезком после «Динамо». Мне кажется, мы стали слишком уверенными в себе, не в ту сторону это пошло, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Марко Николичем читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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