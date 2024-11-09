Николич — о дерби ЦСКА со «Спартаком»: практически всё решил гол Бонгонды

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о своём отношении к поражению в домашнем дерби со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Особняком стоит поражение в дерби.

— Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всё решил гол Бонгонда. У «Спартака» тоже не было никаких серьёзных моментов. У нас была куча подходов — надо было разыграть всего одну передачу – и этого бы хватило. Но в последних матчах у нас есть с этим проблемы. Это дерби, такая игра, где решил один удар. Надо забывать и двигаться дальше. Если будешь долго переживать – испортишь всё, что делал последние два-три месяца. Над этим надо работать. Надо не нервничать, а просто брать на себя ответственность и принимать правильные решения, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Марко Николичем читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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