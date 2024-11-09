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Тренер ЦСКА Николич раскрыл, о чём говорил с Рошей после драки со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Николич раскрыл, о чём говорил с Рошей после драки со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, о чём говорил с защитником команды Виллианом Рошей после инцидента с дракой в дерби со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Какое у вас мнение по потасовке? Многие сказали, что для дерби это ещё было слабо.
— Сильнее точно не надо было драться, ха-ха. Особой драки там и не было, больше трогали друг друга за шею. Конечно, получили красные карточки за это. Закончилась история. Тут нечего ни добавить, ни убивавить. Просто так нельзя себя вести, с позиции тренера надо держать свои эмоции под контролем. Да, надо быть горячими, без эмоций нельзя играть в футбол, не только в дерби. Но надо всё держать на одном уровне, чтобы не мешало команде и не было красных карточек. У нас их не было в этом году, такое в первый раз. Видимо, команда не выдержала. Думаю, такого больше не будет.

— У вас уже был разговор с Рошей?
— Разговоры идут постоянно, ежедневно. Время обратно не вернешь, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Но мы обсуждали с Виллианом, что это точно больше не должно повториться. Это тоже процесс, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Защитник ЦСКА Виллиан Роша недавно был дисквалифицирован на три матча, полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов — на два.

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