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Мбаппе опубликовал пост на фоне неудач «Реала», обратившись с призывом к фанатам

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на фоне неудач клуба в последних матчах опубликовал пост в одной из социальных сетей, обратившись к фанатам.

«Скоро увидимся! Давайте, как всегда, вместе! Вперёд, Мадрид!» — написал Мбаппе под постом, прикрепив туда фотографию домашнего стадиона „Реала“ „Сантьяго Бернабеу“.

Сегодня, 9 ноября, в рамках матча очередного тура испанской Ла Лиги «Реал» на своём поле примет «Осасуну». Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Напомним, Мбаппе перешёл в состав «Реала» перед началом текущего сезона. За 15 игр француз успел забить восемь голов и сделать две результативные передачи.

«Реал» отстаёт в турнирной таблице от лидирующей «Барселоны» на девять очков, проведя при этом на одну игру меньше.

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