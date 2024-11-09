«Бавария» сделала запрос о трансфере главной звезды «Спортинга» Виктора Дьёкереша

Мюнхенская «Бавария» сделала запрос по трансферу нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, немцы собирают информацию о форварде «Спортинга», но пока не начинали переговоры с его клубом. «Бавария» в ближайшее время планирует внимательно следить за 26-летним игроком сборной Швеции.

Источник также сообщает, что за последние недели почти все европейские топ-клубы сделали запросы по Дьёкерешу на фоне его удачной игры.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отметившись 23 голами и четырьмя результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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