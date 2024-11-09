Чемпионат России по футболу: расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 9 ноября, матчем «Локомотив» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

9 ноября, суббота:

14:00 мск. «Локомотив» — «Факел»;

16:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Оренбург»;

19:00 мск. «Ростов» — «Химки»;

19:30 мск. «Динамо» Москва — «Пари НН».

10 ноября, воскресенье:

13:00 мск. «Крылья Советов» — ЦСКА;

15:15 мск. «Спартак» — «Акрон»;

17:30 мск. «Ахмат» — «Зенит»;

19:45 мск. «Рубин» — «Краснодар».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков в 14 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 33 очка после 14 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 31 очко в 14 встречах.

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